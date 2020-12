Actualidade

O BCP "cumpre confortavelmente" os mínimos prudenciais exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE) para o próximo ano, assegura o banco num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado hoje.

"Tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2020, o BCP cumpre confortavelmente os rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total", anuncia o banco no comunicado.

O BCP informa que recebeu a decisão do BCE no âmbito do 'Supervisory Review and Evaluation Process' (SREP) sobre os requisitos mínimos prudenciais "que deverão ser respeitados em base consolidada a partir de 01 de janeiro de 2021".