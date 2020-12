Actualidade

O breakdance fará a sua estreia olímpica em Paris2024, decidiu o Comité Olímpico Internacional (COI), na reunião da sua comissão executiva, que hoje teve lugar por videoconferência.

Após a reunião de hoje, Thomas Bach, presidente do COI, revelou também que surf, skateboard e escalada, que entram já no programa para Tóquio, no próximo verão, são reconduzidos para 2024.

A comissão executiva do COI fixou o programa definitivo para Paris2024, juntando estas quatro modalidades "adicionais" às 28 tradicionais, ao mesmo tempo que regulou três princípios basilares - a descida em 600 do número de atletas, para 10.500, os pódios descem de 339 para 329 e a paridade exata entre participantes homens e mulheres (o que acontecerá pela primeira vez na história dos Jogos).