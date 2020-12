Presidenciais

O CDS-PP vai reunir o seu Conselho Nacional (CN) no próximo sábado para tomar posição política sobre as eleições presidenciais de janeiro, depois de o atual Presidente da República ter anunciado a recandidatura.

Numa nota hoje divulgada, o presidente do Conselho Nacional do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia, anunciou que o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, solicitou a convocação de uma reunião extraordinária do órgão máximo do partido entre congressos "para que o partido tome posição poltícia sobre as próximas eleições presidenciais".

A decisão foi tomada após o anúncio da recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e o Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se no sábado, dia 11.