A candidata à Presidência da República Marisa Matias apontou hoje o Novo Banco e Serviço Nacional de Saúde (SNS) como matérias em que tem "posições radicalmente opostas" a Marcelo Rebelo de Sousa, o seu "principal adversário" nas eleições.

Entrevistada pela TVI, Marisa Matias, eurodeputada, 44 anos, reconheceu que o atual Chefe de Estado foi "exemplar" no apoio a questões sociais como o dos cuidadores informais e dos sem-abrigo, mas demarcou-se claramente de Marcelo Rebelo de Sousa quanto à forma de resolver os problemas ligados ao SNS e ao Novo Banco, cujos negócios "ruinosos" elencou, com ênfase para a venda da seguradora Fidelidade ao grupo Apolo, que revendeu a seguradora, com um lucro de mais de 500 milhões de euros.

Ainda sobre o Novo Banco, Marisa Matias, que nas últimas presidenciais obteve quase meio milhão de votos, lembrou que já tinha uma "posição radicalmente oposta" à de Marcelo Rebelo de Sousa quanto ao BANIF, diferença que se repete agora em relação ao problema do Novo Banco, em que "o Estado está a cumprir o contrato e a outra parte não".