Covid-19

O Brasil contabilizou 376 mortes e 20.371 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde no seu último boletim epidemiológico.

Com os novos dados, o país sul-americano passou a totalizar 177.317 óbitos e 6.623.911 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

Das 27 unidades federativas do Brasil, São Paulo (1.288.878), Minas Gerais (442.186), Bahia (424.704) e Rio de Janeiro (371.376) são as que concentram maior número de infeções.