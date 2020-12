Actualidade

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, pediu hoje desculpa pelas falhas das autoridades para impedir o ataque supremacista a duas mesquitas em que morreram 51 muçulmanos, na cidade de Christchurch, em março de 2019.

As declarações foram feitas após a publicação de um relatório de uma comissão independente sobre o ataque, que constatou que as agências de segurança estavam concentradas "quase exclusivamente" na luta contra a ameaça do terrorismo islâmico.

Ardern sublinhou que a comissão "não encontrou qualquer falha em qualquer agência governamental que tivesse permitido detetar o planeamento e preparação pelo autor do ataque", o supremacista branco Brenton Tarrant, mas disse que, apesar disso, "houve falhas", e por isso pedia desculpa.