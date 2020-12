Covid-19

A pandemia de covid-19 está a empurrar para o abismo as empresas de diversão noturna, como é o caso da discoteca Alexander's, em Santiago do Cacém (Setúbal), que há nove meses resiste para voltar a abrir as portas.

Acostumado ao ritmo de outros tempos, o proprietário da discoteca, Alexandre Matos, dedica-se agora a limpar o espaço, que está fechado, para garantir a longevidade dos equipamentos que, um dia, voltarão "a animar a clientela".