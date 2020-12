Actualidade

O ex-presidente da África do Sul Jacob Zuma deverá começar hoje a ser julgado no âmbito do processo em que é acusado de receber subornos milionários desde 2005.

Zuma, 78 anos e que liderou o país entre 2009 e 2018, é acusado de ter recebido quatro milhões de rands (cerca de 200.000 euros, ao câmbio atual) em comissões da empresa Thales, à margem de um contrato de armamento adjudicado em 1999, numa altura em que era vice-presidente da República.

A audiência do caso foi adiada em 8 de setembro para esta terça-feira, 8 de dezembro, pelo juiz responsável pelo processo.