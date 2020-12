Actualidade

A polícia de Hong Kong deteve hoje oito ex-deputados e ativistas pró-democracia pela organização e participação numa manifestação não autorizada contra a controversa lei da segurança nacional, em 01 de julho.

Os antigos deputados pró-democracia Wu Chi-wai, Eddie Chu e Leung Kwok Hung foram detidos em casa por acusações relacionadas com a organização e participação no protesto, de acordo com mensagens publicadas nas suas páginas na rede social Facebook.

A polícia de Hong Kong informou, em comunicado, que deteve oito homens com idades compreendidas entre os 24 e os 64 anos por incitarem, organizarem e participarem numa assembleia não autorizada.