Actualidade

As autoridades japonesas detiveram hoje um cidadão peruano no âmbito da investigação do homicídio de duas brasileiras em 2015, embora não tenha sido acusado do crime, disseram fontes policiais aos órgãos de comunicação locais.

O peruano, de 34 anos, teria uma relação com uma das vítimas, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

A cidadã brasileira, de 27 anos, e a irmã, de 29, foram encontradas mortas num apartamento na cidade de Handa em 30 de dezembro de 2015, com sinais de terem sido estranguladas.