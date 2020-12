Actualidade

O espírito competitivo, a paixão pela comunicação e o "fascínio" pelo mundo dos esports juntam neste setor emergente várias funções, de jornalistas a profissionais do 'marketing' e a autodidatas apaixonados, à procura de o 'alavancar' enquanto mercado.

Numa área em crescimento, e que a nível mundial gera centenas de milhões de euros, o mercado português tem como principais comunicadores, em várias funções, fãs apaixonados pelo setor e pelos videojogos.

Pela frente, um "público muito exigente", na comunidade, e "muito desconhecimento", do 'lado de fora', no que é um 'fosso' que se começa a combater para permitir uma expansão do alcance.