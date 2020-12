Covid-19

A Alemanha registou 14.054 novos casos de contágio de covid-19 nas últimas 24 horas, mais 1.722 do que na segunda-feira, enquanto o número de vítimas mortais se situou em 423, segundo dados do Instituto Roberto Koch.

O número de positivos desde que foi conhecido o primeiro contágio no país, em finais de janeiro, ascende a 1.197.709, com 19.342 mortes, enquanto cerca de 881.800 pessoas recuperaram da doença, de acordo com as estimativas do Instituto Roberto Koch (RKI).

O máximo de novas infeções foi alcançado no passado dia 20, com 23.648 positivos em 24 horas, enquanto na quarta-feira passada se registou, com 487 mortes, um novo máximo de vítimas mortais.