Covid-19

A Rússia ultrapassou a barreira dos 2,5 milhões de infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, registando hoje 26.097 novos casos, quase 2.000 menos do que na segunda-feira, informaram as autoridades de saúde.

De acordo com dados oficiais, 452 pessoas morreram devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 44.159, desde o início da pandemia.

Moscovo, o principal foco infeccioso do país e onde se iniciou no sábado a campanha de vacinação de grupos de risco contra a covid-19, também registou uma ligeira queda nas infeções diárias, com 5.532 casos, contra os 7.279 registados no dia anterior.