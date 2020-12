Actualidade

O treinador Vasco Seabra vai falhar o treino de hoje do Boavista e está a acertar a rescisão do vínculo contratual de duas temporadas com a administração da SAD, confirmou à Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.

Após um dia de folga, o regresso do plantel ao trabalho deveria acontecer esta manhã, mas foi adiado para a tarde e decorrerá no complexo contíguo ao Estádio do Bessa sob orientação do adjunto Jorge Couto, campeão nacional pelos 'axadrezados' em 2000/01.

A saída de Vasco Seabra surge dois dias após o 'nulo' frente ao Rio Ave, que deixou o Boavista no 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.