O FC Porto viajou para a Grécia com uma comitiva alargada de 26 futebolistas, com Pepe e Corona integrados, na véspera de defrontar no Pireu o Olympiacos, na sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O internacional mexicano Jesús Corona "ainda está limitado", segundo disse hoje o treinador Sérgio Conceição, e faz parte do boletim clínico, bem como o central Pepe, que continua a recuperar de lesão e fez apenas "tratamento".

O defesa faz ainda assim, tal como Corona, parte da comitiva que viajou para Atenas, na qual seguiu também o médio Mamadou Loum, recuperado da infeção pelo novo coronavírus e que teve 'luz verde' das autoridades gregas.