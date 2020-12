Actualidade

O internacional português Cristiano Ronaldo é um dos finalistas na corrida aos prémios de melhor futebolista do ano e do século dos Globe Soccer Awards, anunciou hoje a organização do evento, que está marcado para 27 de dezembro.

O avançado da Juventus, que venceu o prémio de melhor jogador nos últimos quatro anos, depois de já ter sido galardoado em 2011 e 2014, vai enfrentar a concorrência do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, e do polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Ronaldo e Messi estão igualmente entre os concorrentes ao troféu de melhor futebolista do século - período compreendido entre 2001 e 2020 -, juntamente com o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e com o ex-internacional brasileiro Ronaldinho.