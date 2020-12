Actualidade

O ex-ministro da Educação e Ciência Nuno Crato (2011-2015) criticou hoje "as acusações irresponsáveis e falsas" do atual secretário de Estado da Educação, que lhe atribuiu responsabilidades pelos maus resultados obtidos pelos alunos do 4.º ano a Matemática.

"Nunca, na história da nossa democracia, se assistira a um passa-culpas deste nível", lamentou o ex-governante, que é também professor catedrático de Matemática, a propósito de declarações hoje divulgadas do secretário de Estado da Educação, João Costa.

Nuno Crato considerou que "depois de quase uma década de melhorias contínuas que nos levaram, em 2015, aos melhores resultados internacionais de sempre, tanto no PISA como no TIMSS, esta é uma descida que exige ser muito seriamente analisada".