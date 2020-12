Covid-19

O ministro português das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e homólogos de outros sete países da União Europeia (UE) apelaram hoje à salvaguarda da proteção social dos trabalhadores da aviação no contexto da recuperação do setor pós-crise da covid-19.

Em causa está a declaração hoje subscrita por Pedro Nuno Santos e ministros dos Transportes da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Itália e Luxemburgo, na qual os responsáveis "apelam à conectividade socialmente responsável para sustentar a recuperação da aviação" após a crise gerada pela pandemia.

Recordando que "o setor europeu da aviação foi fortemente afetado pelos efeitos da crise de covid-19, com graves repercussões na conectividade aérea, nas empresas e organizações e nos muitos empregados de todo o setor", os responsáveis dizem temer as "profundas mudanças no setor da aviação, que constituem um desafio para as companhias aéreas, o seu pessoal e as autoridades nacionais", segundo a informação divulgada à imprensa em Bruxelas.