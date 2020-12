Actualidade

A Venezuela condenou hoje a declaração do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrel, em que não reconhece os resultados das eleições legislativas venezuelanas de domingo, lamentando que persista uma política da União Europeia (UE) que considera intervencionista.

"O Governo da República Bolivariana da Venezuela condena a declaração emitida pelo Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, sobre as eleições parlamentares de 6 de dezembro na Venezuela. É lamentável que a UE persista na sua política intervencionista em relação à Venezuela, em franca não observância dos princípios mais elementares do Direito Internacional", afirma um comunicado divulgado em Caracas.

O documento sublinha que "no entanto, apesar desta posição inercial da União Europeia e para além das reminiscências colonialistas contempladas na citada declaração, a Venezuela toma nota do interesse manifestado pelos Estados membros dessa organização em acompanhar e respeitar os processos inclusivos de diálogo político que se empreendam entre venezuelanos, a fim de superar as dificuldades da atual conjuntura".