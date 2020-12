Actualidade

O Qatar vai integrar, a convite da UEFA, o grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022, no qual está inserido Portugal, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no site oficial.

Organizador do próximo Campeonato do Mundo, o Qatar vai defrontar Portugal, Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, sendo que os 10 jogos do conjunto qatari com estas cinco seleções servirão apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

Nos cinco encontros em que o Qatar atuar na qualidade de visitado, os mesmos serão "disputados em território europeu, para evitar longas viagens", refere a nota da FPF.