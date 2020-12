Actualidade

Cinco homens suspeitos de terem contactado por telefone com Abdullakh Anzorov, o refugiado checheno nascido em Moscovo que decapitou o professor francês Samuel Paty, no passado 16 de outubro, foram detidos na segunda-feira.

O anúncio da detenção foi feito hoje por fontes judiciais e por fontes ligadas à investigação do assassínio do professor.

Os suspeitos, com idades entre os 18 e os 21 anos, todos de origem chechena, foram detidos nas regiões francesas de Seine-Maritime (norte) e Haute-Loire (centro-sul), acrescentaram fontes próximas da investigação do homicídio do professor.