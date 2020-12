Covid-19

O Brasil contabilizou, nas últimas 24 horas, 842 mortes devido à covid-19 e voltou a ultrapassar os 50 mil casos diários de infeção (51.088), informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, o país sul-americano concentra 6.674.999 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e chegou aos 178 mil óbitos (178.159) desde a chegada da pandemia ao Brasil, no final de fevereiro.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Governo brasileiro, a taxa de incidência da covid-19 aumentou para 85 mortes e 3.176 casos por cada 100 mil habitantes.