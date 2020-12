TAP

O Governo está reunido em Conselho de Ministros extraordinário para apreciar o Plano de Reestruturação da TAP, que terá de ser entregue à Comissão Europeia nos próximos dias, disse hoje à agência Lusa fonte do executivo.

No domingo, no seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes disse que o Governo vai levar a debate no parlamento o plano de reestruturação da TAP, que terá de ser apresentado até à próxima quinta-feira em Bruxelas.

"Tanto quanto eu sei o Governo até já informou disso o PSD, enquanto principal partido da oposição. Depois de ser aprovado em Bruxelas, o Governo vai querer levar este assunto, este plano a debate e a votação na Assembleia da República", disse Luís Marques Mendes.