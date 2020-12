Actualidade

O Governo brasileiro indicou na terça-feira que poderá antecipar o cumprimento da meta de eliminar as emissões de carbono, fixada no Acordo de Paris, se receber anualmente 10 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros).

No anúncio feito à imprensa na noite de terça-feira, o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, indicou 2060 como a data para o país atingir a neutralidade nas emissões de gases causadores do efeito estufa, meta igual à de países como a China.

Contudo, Salles frisou que a meta de 2060 poderá ser antecipada caso os países desenvolvidos destinem 10 mil milhões de dólares por ano aos cofres brasileiros já a partir de 2021.