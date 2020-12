Actualidade

O Havai confirmou na terça-feira os resultados da votação presidencial naquele estado, depois de o Supremo Tribunal ter indeferido uma reclamação eleitoral que contestava a totalidade das eleições gerais de 03 de novembro nas ilhas.

O Presidente eleito Joe Biden obteve 63,1% dos votos no Hawai, contra 34% para o Presidente Donald Trump, de acordo com o relatório sumário final do Gabinete Estatal de Eleições.

O Hawai tem quatro eleitores no Colégio Eleitoral, que deverá reunir-se na próxima segunda-feira.