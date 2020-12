Covid-19

O México registou 800 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 11.006 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 110.874 e o de casos para 1.193.255, informaram as autoridades mexicanas.

O mais recente balanço foi divulgado no mesmo dia em que o governo mexicano anunciou um plano para começar a vacinar 125 mil trabalhadores do setor da saúde já este mês, com o objetivo ainda de completar a vacinação de 75% da população com mais de 16 anos até março de 2022.

O México é o 12.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.