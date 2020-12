Actualidade

O ministro da Defesa colombiano considerou caluniosa a acusação do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao seu homólogo da Colômbia, Iván Duque, de estar por trás de um alegado plano para o assassinar no domingo passado, durante as legislativas.

"As habituais calúnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rejeito com indignação, não fazem mossa num democrata como o Presidente colombiano, uma vez que vêm de um tirano sem apoio, apontado pela ONU e repudiado pela sua ilegitimidade política e cansaço popular", disse Carlos Holmes Trujillo, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O Presidente da Venezuela acusou na terça-feira o seu homólogo colombiano, Iván Duque, de ter planeado o seu assassinato durante as eleições parlamentares de domingo e explicou que por isso votou num centro eleitoral distinto do inicialmente previsto.