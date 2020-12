Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 15 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo quatro por contágio local e os restantes oriundos do exterior.

Os quatro casos por contágio local foram diagnosticados em Chengdu, a capital da província de Sichuan, no sudoeste da China.

Segundo as autoridades locais, estes quatro casos estão relacionados com o contágio de um casal, diagnosticado no domingo.