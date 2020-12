Actualidade

Portugal continental registou no final de novembro o fim da seca meteorológica no Baixo Alentejo e Algarve, mas verificou-se o aparecimento da classe de seca fraca na região do Minho e Douro, segundo o IPMA.

No final de novembro, 62,3% do território estava em situação de chuva fraca, 33,6% em normal e 4,1% em seca fraca, segundo o último boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os dados indicam que no final de novembro terminou a situação de seca meteorológica que ainda existia no Baixo Alentejo e Algarve e na região do Minho e Douro Litoral verificou-se o aparecimento da classe de seca fraca (corresponde apenas a 4% do território), devido aos baixos valores de precipitação que ocorreram nessa região, muito inferiores ao normal.