Actualidade

O ministro da Defesa, Gomes Cravinho, iniciou hoje uma visita de trabalho a Moçambique pelas 08:10 (06:10 em Lisboa) com uma passagem pelo monumento dos Heróis Nacionais, em Maputo.

O programa continua com honras militares no Estado Maior General das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique, seguindo-se a deposição de flores no talhão dos soldados portugueses que participaram na I Guerra Mundial.

Para o final da manhã, nas instalações do Ministério da Defesa moçambicano, está agendado um encontro com o homólogo moçambicano, Jaime Bessa Neto.