Actualidade

Ativistas da Greve Climática Estudantil realizam na sexta-feira ações em várias cidades portuguesas no âmbito do 5.º aniversário do Acordo de Paris e lançam compromisso de lutar pelo limite de 1,5 graus de aumento da temperatura global.

A ação vai realizar-se em centenas de cidades do mundo e será levada a cabo pelos ativistas do Fridays For Future, e em Portugal vai decorrer em Lisboa, Faro, Aveiro, Alcácer do Sal (Setúbal) e Odemira (Beja) pelo movimento Greve Climática Estudantil.

Em comunicado, o movimento lembra que há cinco anos os líderes mundiais assinaram o Acordo de Paris, fazendo um "compromisso para com o mundo, para com aqueles que estão nas linhas da frente, e para com as futuras gerações: enfrentar a emergência climática e limitar o aumento da temperatura global em menos de 02 graus Celsius".