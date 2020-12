Covid-19

Os cuidados de saúde primários registaram nos primeiros 10 meses deste ano menos nove milhões de contactos presenciais médicos e de enfermagem relativamente ao mesmo período de 2019, segundo dados hoje divulgados pelo Movimento Saúde em Dia.

Nos hospitais, as consultas presenciais sofreram uma redução de 2,7 milhões entre janeiro e outubro de 2020 do que em igual período do ano anterior, adiantam os dados apresentados no dia em que os representantes do movimento são ouvidos pela Comissão Parlamentar de Saúde.

Segundo o movimento, criado no verão passado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em parceria com a Roche, "o acesso dos doentes não covid aos serviços de saúde continuou dificultado, mesmo antes da segunda vaga da pandemia".