O Irão deteve algumas pessoas alegadamente envolvidas no recente assassínio do cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh, que ocorreu nas proximidades de Teerão no dia 27 de novembro, segundo um alto responsável iraniano.

"Os autores deste assassínio, alguns dos quais foram identificados e até presos pelos nossos órgãos de segurança, não escaparão à justiça e serão tratados com severidade", disse Hossein Amir Abdollahian, conselheiro para assuntos internacionais do Parlamento iraniano.

Sem dar mais detalhes sobre os detidos, Abdollahian disse numa entrevista na terça-feira à televisão iraniana em árabe Al Alam, reproduzida hoje pelos media oficiais, que "há várias evidências de que os sionistas estiveram envolvidos" na organização e execução do crime.