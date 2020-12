Covid-19

A Assembleia Legislativa (AL) de Macau aprovou hoje uma nova proposta orçamental para 2020, que prevê uma nova injeção extraordinária de 8,157 mil milhões de patacas (860,7 milhões de euros) da reserva financeira.

Durante a apresentação da proposta de lei, o secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de Macau, Lei Wai Nong, justificou esta terceira injeção de capital com a redução dos rendimentos das finanças públicas provenientes da receita bruta do jogo, que é insuficiente para satisfazer a despesa pública.

"A redução dos rendimentos das finanças públicas provenientes da receita bruta do jogo não é suficiente para satisfazer as despesas das finanças públicas do corrente ano", reforçou, apelando: "A proposta em si demonstra a urgência desta necessidade legislativa".