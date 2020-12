Moçambique/Ataques

Trabalhadores do megaprojeto de gás natural em Cabo Delgado, norte de Moçambique, foram aconselhados a ficar em casa na terça-feira e hoje, após um ataque a uma aldeia próxima da área de obras.

De acordo com testemunhos ouvidos pela Lusa na vila de Palma (adjacente ao megaprojeto), apenas pequenos autocarros, transportando trabalhadores das obras do porto de Afungi - local de implantação da zona industrial de processamento de gás - têm circulado, com escolta militar.

As restantes equipas de outros empreiteiros que ali laboram noutras infraestruturas, num total que ascende a centenas de pessoas, deixaram de circular desde terça-feira e hoje continuaram paralisadas, acrescentaram as mesmas fontes.