Actualidade

Sessenta e seis empreendedores de 38 'startups' selecionadas com projetos para aproveitar o aumento da procura turística no Interior devido à pandemia iniciam na quinta-feira um programa promovido pelos Territórios Criativos e pelo Turismo de Portugal com 40 mentores.

Os participantes vão receber formação e mentoria de especialistas em turismo, empresários, investidores e académicos, num 'bootcamp' (treino) 'online' cujo centro de operações é em Alvaiázere, no distrito de Leiria.

Segundo uma nota de imprensa, as 'startups' que participam no "programa de ideação em turismo", denominado 'Green Up', e que tem a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular como pilares, "foram selecionadas entre mais de cem candidatas constituídas por empreendedores de todo o país formados em turismo, integrando várias delas estudantes que ainda frequentam licenciaturas e mestrados".