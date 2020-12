Açores/Governo

O presidente do Governo dos Açores considerou hoje que a "pluralidade democrática" do novo parlamento açoriano "foi transposta" para o executivo recém-empossado, formado por PSD, CDS e PPM e com acordos parlamentares com Chega e Iniciativa Liberal.

"A pluralidade democrática deste parlamento foi transposta para o Governo dos Açores. É a primeira vez que os Açores contam com um governo que não é só de um partido", destacou José Manuel Bolieiro, falando na abertura da discussão do Programa do Governo dos Açores, que decorre até sexta-feira na Assembleia Legislativa da região.

Para o social-democrata, a "vontade de mudar" dos açorianos "expressou-se, de forma inequívoca, numa maioria parlamentar plural, mas com elevado sentido de responsabilidade democrática".