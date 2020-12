Açores/Governo

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, sublinhou hoje que o novo executivo, "mais do que o lamento da herança", vai trabalhar com "dedicação" para "vencer" os desafios que a região atravessa.

"Mais do que o lamento da herança, o que importará é trabalho e dedicação para vencer desafios. Este será o nosso código e todo ele é compatível com o bom senso e sensibilidade social", considerou hoje o social-democrata, falando na Assembleia Legislativa Regional no arranque da discussão do Programa do Governo.

E prosseguiu: "Queremos os Açores com mais e melhor qualidade. O legado atual não é favorável. Nem o poderemos ou devemos disfarçar. Importa é encarar a realidade. Este Governo não vai fingir que decide, vai decidir".