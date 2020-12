Actualidade

O álbum "Lina_Raül Refree", que junta a fadista Lina Rodrigues e o produtor espanhol Raül Refree, foi eleito o melhor de 2020 por produtores de estações de rádio da Europa, através do World Music Charts Europe.

De acordo com a página oficial do World Music Charts Europe, o álbum de estreia, homónimo, do projeto Lina_Raül Refree lidera a lista dos 200 melhores álbuns deste ano, entre 700 que foram a votação, para os produtores de rádio de 24 países europeus.

Lina_Raül Refree é um projeto que em 2018 juntou a fadista Lina Rodrigues ao produtor e músico espanhol Raul Refree. Ela com um par de álbuns a solo e presença assídua no Clube de Fado, em Lisboa; ele, créditos na produção e gravação com nomes como Silvia Perez Cruz e Rosalía.