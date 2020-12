Actualidade

O antigo presidente executivo do ING Ralph Hamers vai ser julgado na Holanda por branqueamento de capitais, confirmou hoje um tribunal holandês, processo que em 2018 resultou num acordo judicial e uma multa de 750 milhões de euros ao banco.

O tribunal do distrito de Haia pronunciou-se sobre duas queixas: a primeira contra o ING, por violação da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, denúncia que os juízes rejeitaram, considerando que o caso foi resolvido com aquela multa de 775 milhões de euros, que incluía o pagamento de 100 milhões por lucros obtidos ilegalmente.

Numa segunda decisão, relacionada com a queixa apresentada contra o antigo presidente executivo do banco holandês ING Ralph Hamers, atualmente a liderar o banco suíço UBS, o tribunal considerou que "existem provas suficientes para uma acusação bem sucedida deste antigo diretor como supervisor de facto dos crimes cometidos pelo ING" e justificou como "necessária" a sua imputação no caso porque "os factos são graves".