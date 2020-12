Covid-19

A influente irmã do líder norte-coreano alertou hoje a ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul para as potenciais consequências dos comentários que a chefe da diplomacia de Seul fez sobre a situação da pandemia na Coreia do Norte.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, disse durante o fim de semana que é difícil acreditar que a Coreia do Norte não tenha sido afetada pela pandemia de covid-19, duvidando frontalmente das mensagens de Pyongyang de que não existe um único caso de SARS CoV-2 no país.

A ministra sul coreana acrescentou que a Coreia do Norte tem-se mostrado indiferente em relação às propostas de cooperação de Seul na luta contra a pandemia.