Actualidade

A Agência Europeia do Ambiente alertou hoje que 93 por cento do mar europeu está a ser afetado pela atividade humana, com poluição, perda de habitats e degradação dos ecossistemas entre os principais problemas.

Por isso, a Europa vai falhar a meta que tinha definido para este ano para as suas águas marinhas em relação a contaminantes, eutrofização (excesso de algas e perda de oxigénio para a fauna), espécies invasoras, pesca comercial e lixo marinho.

Num relatório divulgado hoje, a agência aponta que os efeitos mais intensos se fazem sentir nas zonas costeiras do Mar do Norte, no Báltico, no Adriático e no Mediterrâneo ocidental.