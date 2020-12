Etiópia

A Etiópia rejeita os pedidos de uma investigação independente sobre o conflito no estado de Tigray, no norte do país, e afirma que não precisa de uma 'baby-sitter', deixou claro um alto representante do Governo etíope.

"A Etiópia é dirigida por um governo forte e funcional, que sabe como dirigir a nação. Não precisa de uma 'babysitter'", afirmou aos jornalistas, Redwan Hussein, porta-voz do executivo etíope, numa conferência de imprensa esta terça-feira à noite em Adis Abeba, e divulgada no Youtube.

A declaração surge na sequência de apelos internacionais para uma maior transparência nos combates que há pouco mais de um mês colocam frente-a-frente as forças federais etíopes e as forças e milícias do governo estadual do Tigray, entretanto em fuga, que se pensa terem morto milhares de pessoas, incluindo civis. Pelo menos um massacre em grande escala foi documentado, mas há suspeitas de que outros podem ter acontecido.