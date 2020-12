Actualidade

O número de casais reprodutores de águia-imperial-ibérica em Portugal aumentou de 11 em 2013 para 24 este ano, segundo a Liga para a Proteção da Natureza que coordenou um projeto de conservação desta espécie nos últimos sete anos.

De acordo com o balanço da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), desde que o projeto LIFE Imperial foi criado em 2013, a águia-imperial-ibérica, uma espécie em perigo de extinção, viu o seu número mais que duplicar em Portugal.

"A espécie desapareceu do país no final do século XX, mas o projeto LIFE Imperial deu-lhe uma nova esperança após um investimento superior a 2 milhões de euros", escreve a associação em comunicado.