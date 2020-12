Actualidade

A fotojornalista portuguesa Patrícia de Melo Moreira está entre os finalistas do prémio Fotógrafo de Agência 2020, atribuído pelo jornal britânico The Guardian, cujo vencedor é anunciado na próxima semana.

Patrícia de Melo Moreira, que trabalha para a Agência France-Presse, está nomeada pela cobertura fotojornalística da pandemia da covid-19 e dos incêndios que ocorreram no verão, no distrito de Castelo Branco.

Entre as cinco imagens escolhidas pelo The Guardian, representativas do trabalho de Patrícia de Melo Moreira, está uma fotografia da plateia, pontuada por pessoas com máscaras, do espetáculo "Deixem o pimba em paz", em junho, em Lisboa, que assinalou a reabertura das salas depois da primeira quarentena no país, para conter a pandemia.