Açores/Governo

O vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, considerou que o dia de hoje, de arranque de discussão do Programa do novo executivo regional, de coligação, é "histórico" para a região.

"Hoje vive-se um dia histórico para os Açores. Hoje é apresentado e discutido o Programa de Governo mais plural da história da Autonomia", vincou o centrista, falando na Assembleia Legislativa Regional no primeiro de três dias de debate do Programa de Governo.

E prosseguiu, sobre o texto central da governação para os próximos quatro anos: "Apresentamos este documento nesta casa, no dia em que esta Assembleia volta a ser o centro da política Açoriana, depois de ter sido afastada do seu justo lugar durante 20 anos. Sinal de que a Autonomia regional está viva e bem viva. Os açorianos podem esperar deste Governo muito trabalho e dedicação em prol dos Açores".