A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, manifestou hoje "muita esperança" de que o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, consiga melhorar a situação dos direitos humanos no país e no mundo.

Bachelet expressou o seu otimismo durante a conferência de imprensa anual de fim de ano em Genebra, na sequência de "uma série de compromissos promissores" feita pelo Presidente eleito.

A alta comissária sublinhou a determinação mostrada pelo novo Presidente norte-americano em defender o Programa dos Direitos do Jovem Migrante (DACA), as suas promessas de aumentar o número de refugiados acolhidos, acabar com as separações familiares, apoiar os direitos de saúde sexual e reprodutiva, de se concentrar na erradicação do racismo sistémico e proibir a tortura.