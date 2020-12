Actualidade

Uma comissão parlamentar recomendou hoje que se realizem eleições antecipadas em Israel em 16 de março, no dia em que um apoiante do partido do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, criou o seu próprio movimento político.

Os deputados israelitas aprovaram uma moção, na semana passada, pedindo a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições.

A votação mandatou uma comissão para formular um projeto de lei com o objetivo de dissolver o Parlamento, no meio de tensões no Governo de unidade nacional, que reúne Netanyahu e o seu rival Benny Gantz.