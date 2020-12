OE2021

O NECEP Forecasting Lab, da Universidade Católica de Lisboa, considerou hoje que o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) é um "documento de difícil compreensão", e estima que o défice seja superior a 4,3%.

"O Relatório do OE2021 [Orçamento do Estado para 2021] é um documento de difícil compreensão e, por vezes, contraditório", pode ler-se num documento de análise do NECEP divulgado hoje e a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o grupo de economistas da Universidade Católica de Lisboa, o relatório do OE2021 "combina elementos de rotina na Função Pública e políticas sociais convencionais com elementos extraordinários no apoio à economia como o 'lay-off' simplificado e moratórias fiscais e contributivas".