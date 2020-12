Actualidade

A família do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, detido em Angola por suspeita de peculato e branqueamento de capitais, anunciou hoje que interpôs esta semana um recurso a pedir o descongelamento das suas contas bancárias em Portugal.

Segundo um comunicado enviado à Lusa, a família, mulher e filho, do empresário, detido em setembro e que permanece em prisão preventiva, na prisão de Viana, em Luanda, "sem acusação formal", interpôs, esta semana um recurso "para o descongelamento das suas contas bancárias nos bancos em Portugal".

De acordo com a mesma nota, um dos filhos do empresário Carlos São Vicente, Ivo São Vicente, tem um grupo empresarial, que está "mesmo em grave risco a existência". O grupo, com atividade nas áreas da restauração, do 'coworking' e da arquitetura, tem um total de 50 funcionários, "cujos postos de trabalho podem agora desaparecer, por incapacidade de pagamento dos seus salários", realça-se no documento.